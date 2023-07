Messina, aggressione contro due dipendenti di ATM. Campagna: «Esprimo solidarietà»

È successo intorno alle 23.30 di sabato 1 luglio, a bordo dello Shuttle 1 (Notturno) nei pressi della stazione di Giampilieri: due dipendenti di ATM hanno subito un’aggressione da parte di un utente. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Messina. Solidarietà dai vertici dell’Azienda.

Stando alla ricostruzione fornita nella relazione di servizio dal personale ATM, nella tarda serata dell’1 luglio. Un utente a bordo di un bus della linea Shuttle notturna si sarebbe rifiutato di mostrare il biglietto, nonostante ne fosse provvisto, e avrebbe iniziato a inveire prima contro il conducente e successivamente contro un controllore in servizio. Nel tentativo di calmarlo, i due membri del personale dell’Azienda hanno subito alcune contusioni. Entrambi sono stati refertati in ospedale in codice verde per le contusioni subite ai polsi e nella giornata di oggi saranno sottoposti a visita specialistica per definire la prognosi. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Messina. L’uomo è stato poi fermato e identificato nei pressi di Briga Marina ed è stato condotto presso la caserma per gli accertamenti del caso.

A commentare l’aggressione subita dai due dipendenti di ATM a bordo del bus Shuttle, il presidente dell’Azienda, Giuseppe Campagna: «Esprimo solidarietà – scrive in una nota – al personale aggredito e il mio ringraziamento alle forze dell’ordine intervenute tempestivamente. Faremo di tutto affinché gli operatori di esercizio possano svolgere in assoluta sicurezza il proprio lavoro e soprattutto che i nostri utenti possano viaggiare in tranquillità. Forniremo non appena in possesso le immagini del sistema di video-sorveglianza e della body-cam che potranno essere d’aiuto alle autorità per ricostruire la dinamica dei fatti. L’ATM ha investito in tema di sicurezza sui mezzi e ci auguriamo che le immagini possano contribuire a fare chiarezza. L’ATM inoltre non esiterà a costituirsi parte civile nei confronti dell’aggressore».

(Foto di repertorio)

