Messina, crocierista finisce a terra e sbatte il viso sull’asfalto: la soccorre la Municipale

È successo ieri nei pressi di Largo Minutoli, a Messina: una crocierista è finita a terra sbattendo il viso sull’asfalto. A soccorrerla, due agenti della Polizia Municipale in servizio davanti a piazza Municipio. Sul posto è accorso il personale del 118.

Momenti di apprensione a Largo Minutoli intorno alle 11.00 di ieri, martedì 18 luglio. Una turista è finita a terra, poco distante dalle strisce pedonali di via Garibaldi, ha sbattuto il viso e perso sangue dal naso. Sul posto erano presenti due agenti della Sezione Operativa Territoriale della Polizia Municipale di Messina, in servizio per gestire il traffico e assicurare il passaggio in sicurezza lungo le strisce pedonali di via Vittorio Emanuele e via Garibaldi dei turisti che scendono dalle navi da crociera attraccate al Porto. I poliziotti sono quindi intervenuti per fermare temporaneamente il traffico ed evitare così incidenti e per soccorrere la donna.

Accompagnata ad una panchina dagli agenti, la crocierista perdeva sangue dal naso e aveva qualche difficoltà a respirare. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118, e gli operatori in servizio hanno prestato alla donna tutte le cure del caso. Dopo questi momenti di tensione, la turista ha potuto riprendere il giro turistico con amici e parenti, partendo dal Duomo di Messina.

I servizi posti in essere in questi giorni dalla Sezione Operativa Territoriale della Polizia Municipale sono programmati dal Comandante Stefano Blasco. A coordinare la sezione è invece l’ispettore capo Francesco Gagliano.

FONTE: Polizia Municipale di Messina

