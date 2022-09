Isole Eolie, soccorse a Vulcano due escursioniste: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Soccorso in elicottero per due escursioniste che si erano smarrite lungo un sentieri impervio a Vulcano, nello Isole Eolie. Ad eseguire l’operazione, i Vigili del Fuoco. Al momento del ritrovamento, le due donne non presentavano apparenti problemi fisici.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 2 settembre, due escursioniste si sono perse su un sentiero impervio mentre stavano facendo un’escursione. Ad andare loro in aiuto sono stati i Vigili del Fuoco che sono intervenuti a bordo di un elicottero AW 139 “Drago 146” in servizio presso il reparto volo di Catania. Vista la particolare orografia del terreno e l’impossibilità di atterrare, le escursioniste sono state prima state raggiunte da personale Elisoccorritori e successivamente portate a bordo dell’elicottero con l’ausilio del verricello e condotte in zona sicura. Le due donne non presentavano apparenti problemi fisici.

