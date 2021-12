Incendio in un’abitazione a Milazzo: i Vigili del Fuoco salvano il proprietario

Sembrerebbe essere stato innescato da una stufa elettrica posizionata accanto al letto l’incendio divampato ieri sera in un’abitazione a Milazzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso il proprietario dell’immobile, per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

La chiamata intorno alle 20.30, la squadra del distaccamento di Milazzo dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti al numero 347 di via Marina Garibaldi per domare l’incendio. Le fiamme sono partite presumibilmente da una stufa elettrica posizionata vicino al letto su cui stava riposando il proprietario dell’abitazione. Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per estinguere l’incendio, hanno imbragato l’infortunato sulla spinale per poi trasportarlo fuori dall’abitazione e affidarlo alle cure dei sanitari.

