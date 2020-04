Coronavirus. Morta una donna di 86 anni a Barcellona, a Messina 2 guariti

Sale ancora il numero dei decessi per coronavirus nella provincia di Messina. Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana informa che una donna di 86 anni è deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona P.G. per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente, affetta anche da altre patologie, era risultata positiva al Covid-19.

L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la proprio vicinanza.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 19 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Al contempo, si sono registrate due guarigioni con relative dimissioni dei pazienti ricoverati:

il primo, un uomo di 55 anni , si trovava al Policlinico “G. Martino” di Messina;

, si trovava al Policlinico “G. Martino” di Messina; il secondo, un uomo di 73 anni, si trovava presso l’ospedale “Papardo” sempre a Messina.

In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 salgono così a 12.

Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.

