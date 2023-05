Camion in panne e incidente sull’autostrada A20: traffico in tilt in direzione Messina

Traffico in tilt sull’autostrada A20 Messina-Palermo a causa di un furgone in panne, prima, e di un incidente, dopo, nello specifico un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli. Il tutto si è verificato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 24 maggio, sul doppio senso tra Milazzo e Rometta. Nulla di grave, fanno sapere dalla Polizia Stradale, non si segnalano feriti e gli operatori sono sul posto per ristabilire la normale circolazione stradale. Ancora, però, il traffico appare fortemente rallentato.

(Foto tratta da Facebook)

