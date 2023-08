Cade dal traghetto nello Stretto di Messina: lo salva la Guardia Costiera

Attimi di paura ieri, domenica 13 agosto, nelle acque dello Stretto di Messina: un uomo di circa 50 anni è caduto dal traghetto ed è stato soccorso dalla Guardia Costiera. Trasportato prima presso la sede della Capitaneria di Porto, è stato poi affidato agli operatori del 118 e portato in ospedale.

Nel. primo pomeriggio di ieri la chiamata arrivata alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto. La segnalazione era di un uomo in difficoltà nelle acque dello Stretto, precisamente nel tratto di mare in cui transitano le navi traghetto che svolgono il servizio di collegamento tra Sicilia e Calabria. La Capitaneria di Porto ha quindi inviato i due unità navali per l’attività di ricerca e soccorso. Intercettato dagli operatori della Guardia Costiera, l’uomo era stremato ed è stato tratto in salvo e portato vero terra a bordo del battello veloce g.c. A82. Le prime cure presso la sede della Guardia Costiera, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Successivamente, il trasporto il ospedale per ulteriori accertamenti.

Ancora da ricostruire le cause per cui l’uomo è caduto dal traghetto nello Stretto di Messina.

