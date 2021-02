Brutto incidente nel messinese: sei le auto coinvolte, una si ribalta

Sono 6 le auto coinvolte nel brutto incidente avvenuto ieri, domenica 21 febbraio, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Due delle vetture erano in movimento, quattro parcheggiate. Due i feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e due ambulanze.

È successo intorno alle 20.15 di ieri sera, in via Roma, a Barcellona Pozzo di Gotto. L’incidente ha coinvolto sei auto, due in movimento e quattro parcheggiate. Due persone, a bordo della Golf, sono rimaste ferite. Una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo è intervenuta con Autopompa serbatoio e defender con modulo.

Sul posto anche la Polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia di stato e due ambulanze. Dopo aver bonificato la zona coinvolta e messo in sicurezza le vetture, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.

