Blitz della Municipale a Ortoliuzzo: multe salate per 11 piloti di moto Enduro

Beccati a Ortoliuzzo a bordo di moto Enduro da competizione prive di targa di immatricolazione: la Polizia Municipale stacca 11 multe ad altrettanti piloti. I controlli sono scattati a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini che li avevano visti “scorrazzare” nella zona.

In particolare, la Polizia Municipale ha elevato 11 verbali – per un importo totale di 2.467 euro – per le seguenti violazioni:

5 Moto Enduro prive di targa di immatricolazione – importo sanzione di 87 euro ciascuno e sanzione accessoria applicata del Fermo del Veicolo per 3 mesi (importo totale 435 euro);

3 Moto Enduro per aver circolato con targa autocostruita – importo delle multe 87 euro ciascuno (totale 261euro);

2 Moto Enduro prive di copertura assicurativa valida per il periodo in corso – importo sanzione 866 euro ciascuno (totale 1.732 euro). Sanzione accessoria applicata del Sequestro Amministrativo del veicolo;

1 Moto Enduro priva di documenti di circolazione – importo della multa 42 euro.

Nel corso dei controlli del weekend, la Polizia Municipale ha inoltre denunciato due persone per aver creato delle discariche abusive e una per smaltimento illecito di rifiuti tramite combustione. Il report completo è disponibile qui.

