YOUNGME, il portale dei giovani di Messina ha un nuovo logo: premiato il 26enne Davide Villari

Davide Villari è il vincitore del concorso di idee per il logo di YOUNGME. Il portale web per i giovani del Comune di Messina avrà un nuovo simbolo ideato dall’architetto 26enne messinese, accolto a Palazzo Zanca dal sindaco Basile dopo la Determina Dirigenziale n. 9495 dello scorso 27 ottobre del Dipartimento Servizi alle Persone e alle Imprese che lo ha proclamato vincitore, aggiudicandosi un premio in denaro di 300 euro.

Hanno partecipato all’avviso pubblico 23 giovani tra i 16 e i 35 anni di età, i cui lavori sono stati valutati da una commissione che ha dovuto verificare il rispetto dei requisiti di unicità, originalità e creatività, riconoscibilità, equilibratura e leggibilità.

Si tratta di un logo dinamico, che raffigura la città di Messina in senso moderno, con le onde dello Stretto di Messina che si infrangono sulla stele stilizzata della Madonna della Lettera su cui è incisa la scritta YoungMe con i colori della Città giallo e rosso, sinonimo anche dell’energia vitale dei giovani.

“YOUNGME – ha detto il sindaco Basile – è una delle iniziative che l’Amministrazione comunale ha messo in campo per essere a contatto diretto con i giovani, abbattendo le barriere secondo le quali c’è un forte distacco tra le Istituzioni e le giovani generazioni. Per la prima volta il Comune di Messina si dota di un portale dedicato a ragazzi e ragazze per condividerlo e fare rete».

Dello stesso avviso l’assessore Cannata: «YOUNGME – ha aggiunto l’esponente della Giunta Basile – è uno dei punti del programma elettorale dell’Amministrazione e nasce dalla volontà di consentire a tutte le ragazze e ai ragazzi, che vivono e studiano a Messina, di essere costantemente informati e indirizzati su servizi, iniziative ed eventi a loro dedicati, nonché da loro stessi proposti».

«Mi fa piacere sottolineare – afferma Davide Villari – come l’Amministrazione comunale stia rivolgendo le proprie attenzioni anche a noi giovani e la realizzazione dell’iniziativa del logo rappresenta un punto di condivisione e di contatto nella certezza comunque che si procederà con iniziative sempre più importanti con i giovani protagonisti insieme alla città di Messina».

