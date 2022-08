Messina, concorso per la creazione di un logo per un nuovo sito del Comune

Un concorso di idee per la realizzazione del logo di “YoungMe” il nuovo portale web per i giovani: questo l’avviso pubblicato dal Comune di Messina. «Il concorso – fa sapere il Comune – nasce dalla volontà di coinvolgere i giovani talenti in un’esperienza che consenta loro di poter mettere a disposizione del Comune di Messina, la propria creatività e passione».

«L’obiettivo di questo concorso – continua la nota – è rendere protagonisti i giovani nella creazione di un logo ufficiale unico che identifichi, valorizzi e promuova il nuovo portale web “YoungMe”, ideato per i giovani che vivono e studiano a Messina affinché possano essere costantemente informati su tutte le iniziative e gli eventi dedicati a loro nonché tutti i servizi di cui possono essere essi stessi beneficiari». Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro pari a 300 euro.

Concorso Messina: logo YoungMe

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Possono fare richiesta di partecipazione tutti i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 35 anni, in forma singola o associata in gruppi di lavoro. In quest’ultimo caso il gruppo deve procedere alla nomina di un suo componente quale referente delegato a rappresentare il gruppo stesso. Ogni componente di un gruppo di lavoro non può essere componente di altri gruppi di lavoro che presentino istanza di partecipazione al medesimo concorso. Sono esclusi i dipendenti, i collaboratori e i consulenti del Comune di Messina.

Il logo per il nuovo portale del Comune di Messina, dedicato ai giovani, deve rispondere ai seguenti criteri:

unicità, originalità e creatività , senza ricalcare loghi già esistenti di altri enti pubblici o privati;

, senza ricalcare loghi già esistenti di altri enti pubblici o privati; riconoscibilità, equilibratura, leggibilità e scalabilità per garantire qualità ed efficacia comunicativa ;

; adeguatezza con il target di destinazione per essere comprensibile a tutti i giovani;

Il logo non dovrà:

costituire pregiudizi o danni all’immagine del Comune o a terzi;

riproporre progetti preesistenti o in corso;

evocare propaganda di natura politica;

promuovere pubblicità diretta o indiretta;

utilizzare più di tre colori o più di due font;

contenere fotografie e firme.

Come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 6 settembre, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it, o tramite raccomandata A/R indirizzata a: DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE (PALACULTURA). Nel caso di invio tramite raccomandata A/R sulla parte esterna della busta dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI IDEE – LOGO YOUNGME”.

La proposta deve contenere:

la domanda di partecipazione (redatta secondo il format di cui all’Allegato 1), datata e firmata con allegata copia del documento di riconoscimento del firmatario (scansionata in formato PDF nel caso di invio tramite PEC);

un file da trasferire in formato pdf contenente il Logo e il manuale d’uso. Il file dovrà essere nominato: “idea_Nomedelgruppo.jpg”. Nel caso di invio tramite raccomandata A/R dovrà essere allegata chiavetta USB contenente detto file;

un file contenente il Logo in formato vettoriale.

Qui il bando completo.

