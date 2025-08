Wine Not? 2025: a Sant’Andrea di Rometta tutto pronto per l’evento che unisce vino, cibo, territorio, arte e musica

Tutto pronto per la V edizione di Wine Not? al via domenica 3 agosto nel piccolo borgo Sant’Andrea di Rometta. L’evento avrà inizio alle ore 19 con l’apertura dei banchi di assaggio delle 34 aziende vinicole e con il laboratorio del gusto dello chef Emanuele Gregorio. Nell’area food si potranno gustare tantissime specialità selezionate da Slow Food Messina APS.

Wine Not? è organizzato dalla Pro Loco Sabatina Sant’Andrea APS, con il patrocinio del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina e la collaborazione di AIS Sicilia e Slow Food Messina APS.

Sempre alle ore 19.00, in programma il laboratorio del gusto a cura dello chef Emanuele Gregorio, del Ristorante Casa e Putia di Messina, che preparerà “Involtini di pesce stocco su trito di capperi di Salina, olive dell’Etna in salamoia, cipolla bianca, sedano e pomodorini di Pachino”.

Fino a mezzanotte saranno aperti i banchi di assaggio con 34 aziende vinicole e di distillati, provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Non si tratterà di una semplice degustazione ma di un percorso esperienziale alla presenza dei produttori che racconteranno la storia che c’è dietro ad ogni calice. Oltre centoventi le etichette in degustazione, tra vini bianchi, rossi, rosati, birre, passiti, liquori e distillati.

L’area food quest’anno è gestita da Slow Food Messina APS che ha selezionato 10 aziende che proporranno in degustazione pietanze preparate secondo i principi dell’associazione con materie prime locali, stagionali, biologiche, da filiera corta. Si potranno gustare, previo acquisto di ticket:

il pane cunzatu di Canarillo Brillo,

gli involtini di pesce spada a ghiotta di Casa e Putia,

il bun con parmigiana di pesce spada del panificio Francesco Arena,

la pizza in pala con mortadella di suino nero di Frangipane forno e cucina,

la brioche cu tuppu mortadella e pistacchio, la brioche cu tuppu vegan e la mini cake al limone di Marmelada – Sweet Bistrot,

l’arancino al ragù, il pitone messinese e il pitone prosciutto e formaggio del Panificio Laganà 1968,

la pasta con fagioli e provola dei Nebrodi di Non Solo Cibus,

l’angusbab di Torre Food,

l’hamburger Santana di Tuxedo,

il gelato in vari gusti (nocciola, pistacchio, gianduja, fondente, fragola) di Miceli Cafè.

Il beverage in area food è gestito da Spin Off.

L’evento che unisce vino, cibo, territorio, arte e musica, sarà allietato dalla musica dal vivo della band “Mizzica” di Agrigento, dal dj set di Peppe Scionty e dei fratelli DP Bros, e da una mostra fotografica allestita sul sagrato della Chiesa della Madonna del Sabato, a cura dell’artista Domenico Notarnicola dal titolo “Sicilia: stati d’animo”.

Alla fine della serata verranno assegnati i premi Wine Not? Experience con voto popolare. Tutti i partecipanti potranno esprimere la propria preferenza, attraverso un Qr Code. Saranno sei i premi assegnati per categoria: Bianchi, Rossi, Rosati, Spumanti, Distillati, Vini aromatizzati, liquorosi e birre IGA.

Info e prenotazioni per l’accesso ai banchi di assaggio su https://winenotexperience.it/

Wine Not? 2025: le cantine partecipanti

Alcesti

Amaro ZEN

Antica Tindari

Azienda Agricola Vasari

Azienda Di Rachele

Baglio di Pianetto

Baglio Oro

Bongiovanni Vini

Bortolin Angelo Spumanti

Cantina Catarussa

Cantine Bonfiglio

Cantine Brugnano

Cantine Colosi

Cantine D’Amico

Cantine Madaudo

Caravaglio

Catalano Viticoltori

Conte Luciese

Coppola 1971

Cottanera

Cristo di Campobello

Distilleria Giovi

Guzman Tenuta Moreri

Lungarotti

‘Marena di Antonella

Messenion Gin

Nibali Vini

Santa Spina

Soprano di Sindaro

Tenuta Gatto

Tenute Navarra

Tonnino

Turi Eccellenze dell’Etna

Vini Sultana

