“Wine Not? 2025”. Il Borgo Sant’Andrea a Rometta pronto ad accogliere il mondo del vino: tutte le novità dell’evento

Il suggestivo borgo di Sant’Andrea, a Rometta, è pronto ad accogliere la quinta edizione di “Wine Not?”. Domenica 3 agosto 2025, le sue viuzze caratteristiche faranno ancora una volta da cornice all’evento dedicato al mondo del vino, accogliendo rinomate cantine provenienti da tutta Italia, pronte a far degustare ad appassionati e visitatori le loro etichette. “Wine Not?”, infatti, è un prestigioso itinerario enogastronomico, pensato per promuovere la cultura del vino, la bellezza dei territori vitinicoli italiani e l’esperienza autentica dell’enoturismo.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Sabatina – Sant’Andrea APS, l’evoluzione naturale dell’associazione Sabatina, che ha come obiettivo principale la valorizzazione e la promozione del territorio e delle tradizioni locali. Ma quali sono le novità di “Wine Not?” 2025? Tutti dettagli sono stati illustrati durante il corso di una conferenza stampa che si è svolta venerdì 11 luglio proprio nel borgo di Sant’Andrea, di fronte alla Chiesetta.

Wine Not? 2025: ogni calice una storia

Il Presidente della Pro Loco Sabatina – Sant’Andrea APS, Emanuele Borghetti, ha sottolineato la gioia e l’orgoglio nel presentare la quinta edizione di “Wine Not?”, un evento diventato appuntamento imperdibile per gli appassionati del mondo del vino, capace di regalare grandi emozioni.

Ad illustrare i numeri e le novità dell’edizione 2025 è stato Antonio Borghetti, membro del direttivo della Pro Loco Sabatina. Borghetti ha sottolineato l’importanza del pay-off “Ogni calice una storia”, che spiega in maniera esplicita l’obiettivo dell’evento. Le aziende partecipanti, infatti, sono protagoniste di un percorso esperienziale che prevede non solo la libera degustazione dei vini ma anche l’incontro diretto con i produttori che raccontano in prima persona la storia, la passione e il lavoro nascosto in ogni etichetta.

Quest’anno saranno 35 le cantine partecipanti, con 126 etichette in degustazione: non solo vini ma anche distillati, birre, vini liquorosi, passiti e cocktail. La degustazione avrà inizio alle ore 19 e si concluderà alle ore 24:00. Ogni ospite, tramite il QR code che troverà sul suo ticket, potrà votare online la sua cantina preferita.

Rafforzata anche l’area food con 11 ristoratori, che quest’anno vede l’importante partership con Slow Food, raccontata dalla rappresentante Adriana Sirone. Al “Wine Not?” 2025 si troverà del cibo buono, pulito e giusto, con specialità del territorio che si potranno acquistare attraverso il sistema dei token.

Immancabile anche quest’anno l’intrattenimento. Ci saranno due postazioni con djset; una in area food e una alle spalle della Chiesetta. Sulla famosa scalinata, invece, ad esibirsi ci saranno i Mizzica, una band di Agrigento che farà da sottofondo alla degustazione. Sul sagrato della chiesa verrà allestita la mostra fotografica “Sicilia: stati d’animo” del fotografo Domenico Notarnicola.

Wine Not? Come partecipare

Per partecipare alla quinta edizione di “Wine Not?” in programma domenica 3 agosto, è necessario prenotarsi attraverso il sito web https://winenotexperience.it/. La manifestazione, infatti, è a numero chiuso per consentire a tutti i presenti e alle cantine ospiti di vivere un’esperienza di altissimo livello.

Di seguito le cantine che parteciperanno al Wine Not? 2025:

Alcesti

Amaro Zen

Antica Tindari

Azienda Agricola Vasari

Azienda Di Rachele

Baglio di Pianetto

Baglio Oro

Baglio del Cristo di Campobello

Bongiovanni Vini

Bortolin

Cantina Catarussa

Cantine Bonfiglio

Cantine Brugnano

Cantine Colosi

Cantine D’Amico

Cantine Madaudo

Caravaglio

Catalano Viticoltori

Conte Luciese

Coppola 1971

Cottanera

Distilleria Giovi

Guzman Tenuta Moreri

Lungarotti

‘Marena

Messenion Gin

Nibali Vini

Santa Spina

Soprano di Sindaro

Tawny Owl soul & spirits

Tenuta Gatto

Tenute Navarra

Tonnino

Turi Eccellenze dell’Etna

Vini Sultana

La Masterclass “Storie del vino di Sicilia”

Alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 di “Wine Not?” era presenta anche il primo cittadino del Comune di Rometta, Antonino Cirino, Gioele Micali, delegato di AIS Taormina, e Mariagrazia Barbagallo, vicepresidente AIS Sicilia.

Confermata anche per questa edizione l’importante partnership con l’Associazione Italiana Sommelier che ha organizzato la masterclass dal titolo “Noblesse oblige – Storie del vino di Sicilia tra autoctoni racconti e contaminazioni internazionali” che si è svolta subito dopo la fine della conferenza stampa. A condurla sono stati proprio Gioele Micali e Mariagrazia Barbagallo.

