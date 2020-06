Visit-Me: un censimento dei siti di interesse per promuovere il turismo a Messina

Dopo la chiamata alle armi dell’Assessore Scattareggia e i sopralluoghi in nuove location per garantire un’estate all’insegna della sicurezza, il Comune di Messina lancia Visit-Me, un database dedicato ai siti di interesse storico, turistico e naturalistico che potranno essere inseriti in pacchetti di promozione del territorio del Comune di Messina.

L’idea, arrivata direttamente dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, è quella di realizzare un censimento dedicato al patrimonio del territorio messinese per promuovere l’offerta turistica della città. Entro il 15 giugno sarà possibile compilare la scheda tecnica di Visit-Me.

Visit-Me, un database per rilanciare il turismo

Entro lunedì 15 giugno, le Associazioni Culturali, Cooperative Sociali, Enti Istituzionali, imprenditori concessionari o titolari di siti di interesse turistico, di lidi balneari e referenti di escursioni originali potranno inviare una scheda tecnica per Visit-Me, seguendo i seguenti parametri:

sito di interesse

soggetto proponente

ragione sociale

breve illustrazione del sito e/o della tipologia

peculiarità della visita

1/2 foto in formato jpg

durata della visita o dell’escursione

collegamenti pubblici o privati

giorni e orari di apertura

giorno di chiusura

eventuale biglietto di ingresso/visita guidata o costo dell’escursione

recapiti telefonici, sito web ed e-mail per la prenotazione.

La scheda va indirizzata all’Assessore al Turismo Enzo Caruso: vincenzo.caruso@comune.messina.it

Messina Bella, Produttiva e Protagonista