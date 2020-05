L’Anfiteatro Sperone Ovest potrebbe essere una location per l’estate

L’Anfiteatro Sperone Ovest – vicino alla Chiesa dei Miracoli – potrebbe essere uno dei luoghi scelti per gli eventi dell’estate di Messina. L’anfiteatro, infatti, ha una capienza di 500 posti a sedere.

Un luogo ampio e all’aperto, due requisiti necessari in epoca di distanziamento sociale. Così l’Anfiteatro Sperone Ovest potrebbe essere una delle location scelte dall’Amministrazione comunale per gli eventi in programma per il calendario estivo.

Già l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso ha effettuato i primi sopralluoghi insieme al presidente dell‘Associazione Progetto Sperone Massimo Costanzo. L’anfiteatro sembrerebbe prestarsi alle esigenze degli eventi sensibili alle misure di sicurezza previste dall’emergenza coronavirus.

Alla location 10 – l’Anfiteatro di Sperone mai utilizzato

L’Anfiteatro di Sperone, realizzato nel 2016 nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria non era mai stato utilizzato e versa in pessime condizioni.

Adesso, come detto dall’Assessore Caruso, «l’Assessore Massimo Minutoli e il Presidente dell’AMAM Salvo Puccio hanno già previsto alcuni interventi di riqualificazione relativamente alla decespugliazione e all’arredo urbano delle “aree verdi” circostanti l’anfiteatro e alla riattivazione dell’impianto antincendio già esistente.»

Insieme all’Anfiteatro, preso in considerazione anche il parcheggio del cavalcavia di via Tommaso Cannizzaro.