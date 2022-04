Via i rifiuti dalla spiaggia: raccolta di primavera con i volontari di MessinAttiva a Torre Faro

Un altro incontro per contribuire al miglioramento di Messina. In una città dove la cultura della raccolta dei rifiuti e il senso civico di certo non spiccano, iniziative come quelle di MessinAttiva, il gruppo di volontari di cui vi abbiamo già parlato in passato, rappresentano la voglia di cambiamento di cui Messina ha tanto bisogno. E sabato 9 aprile, con la “raccolta di primavera”, tutti avranno questa possibilità, unendosi ai ragazzi e alle ragazze che si troveranno a Torre Faro per la pulizia di una porzione di spiaggia.

«Una cornetta del telefono, un personaggio del presepe o una lattina del 1986. Questo sabato mattina quale sarà il rifiuto più bizzarro che i ragazzi di MessinAttiva troveranno sulla spiaggia di Contrada Torre Bianca?» si chiedono i membri di MessinAttiva. «Di fatti, durante le varie iniziative di pulizia del litorale messinese, sono tantissimi i rifiuti trovati e risalenti al secolo scorso, custoditi dal mare perfettamente intatti (o quasi)».

L’obiettivo di questa raccolta rifiuti non si limita però soltanto all’atto di pulire un tratto di spiaggia di Messina, come precisano i volontari. «Si inserisce – spiegano – nell’iniziativa europea Clean Up Europe, campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Commissione Europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti e coordinata dal Ministero dell’Ambiente, che sensibilizza i cittadini ad accorgersi di quanto i piccoli gesti di ecologia quotidiana possano fare la differenza».

L’appuntamento è quindi per sabato 9 aprile a Torre Faro, in Contrada Torre Bianca, 6, dalle ore 10.30 alle 12.30. I volontari richiedono a chi vorrà partecipare di rispettare le norme anti-Covid e di presentarsi con guanti da giardinaggio e sacchi grandi, non neri. «Come scrive Roberto Rizzo: “Si può salvare il mondo senza essere Superman”. I volontari di MessinAttiva ci credono. E tu?».

(5)