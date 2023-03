Verso l’8 marzo 2023: gli appuntamenti a Messina

In occasione dell’8 marzo 2023, anche Messina si prepara a celebrare la Giornata internazionale della donna: le conquiste sociali, economiche e politiche; nonostante sia ancora lontana la cosiddetta parità di genere, tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). «Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, – scrive l’ONU –, promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera».

Proprio dall’Agenda 2030 ha preso spunto la passeggiata del 6 marzo che ha anticipato le iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Messina; gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione proseguono l’8 marzo, alle 09.00 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, con “Donne: passato, presente e futuro una sfida ancora aperta”, in collaborazione con la Rete dei CUG (Comitati Unici di Garanzia) e dei CPO (Comitato Pari Opportunità) del territorio comunale. Intervengono tra gli altri: il Sindaco Federico Basile e la consigliera di Parità della Città Metropolitana di Messina Mariella Crisafulli. Sempre a Palazzo Zanca, alle 17.00, inaugurazione di “Storie di donne”, mostra fotografica a cura di Rocco Papandrea.

8 marzo 2023: gli appuntamenti a Messina

Tra gli altri appuntamenti in programma a Messina in vista dell’8 marzo 2023, anche lo sciopero di Non Una Di Meno che dalle 10.30 sarà a Piazza Cairoli: «L’8 marzo – scrive il movimento – scioperiamo insieme contro il sistema sessista, razzista e classista in cui viviamo. In una data simbolo di lotta e diritti blocchiamo le attività che svolgiamo sia dentro che fuori casa, per rendere visibile la violenza che colpisce le nostre esistenze. Come? In piazza, insieme, condividendo esperienze, leggendo scritti femministi, ballando! Raccontiamoci: le nostre storie, le nostre lotte, i nostri desideri, così che ogni persona diventi la voce dell’altra in un percorso comune verso la giustizia sociale». Di seguito tutti gli appuntamenti in programma l’8 marzo (e non solo) a Messina:

