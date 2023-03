Messina verso l’8 marzo 2023: l’appuntamento al COSPECS

In occasione della Giornata internazionale della donna, mercoledì 8 marzo 2023, alle 15.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Cognitive (COSPECS) di Messina, in via Concezione 6/8, si tiene l’incontro: “Vogliamo il pane ma anche le rose. Donne lavoro, mobilitazioni”, promosso dalla CGIL e dall’Università di Messina.

«Sarà l’occasione – scrivono i curatori dell’iniziativa –, per impegnarsi a costruire spazi di formazione transfemministi, inclusivi, liberi dai pregiudizi e da ogni forma di violenza di genere». A seguire un dibattito su donne, lavoro e mobilitazioni al quale prenderanno parte docenti, studenti, studiosi, sindacalisti e attivisti.

Interventi a cura di: Pietro Perconti Direttore del COSPECS, Gabriella Messina Segretaria CGIL Sicilia, Pietro Patti Segretario CGIL Messina, Giuliana Sanò Ricercatrice COSPECS, Marcella Magistro Responsabile coordinamento donne CGIL Messina.

