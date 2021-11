Verso il restauro della Real Cittadella: dalla Regione 1,2 milioni di euro per la progettazione

Via libera all’iter per affidare la progettazione del restauro della Real Cittadella di Messina. Ad annunciarlo, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: «Per troppi anni questo monumento è rimasto nel degrado». Per il recupero della Fortezza e dei monumenti che ricadono nella zona Falcata, in totale, la Regione ha messo a disposizione 20 milioni di euro.

Come annunciato a dicembre 2020, la Regione ha intenzione di svolgere un ruolo di primo piano nella riqualificazione della Zona Falcata di Messina, che comprende la Fortezza realizzata tra il 1680 e il 1686 dall’architetto fiammingo Carlos de Grünenbergh su incarico del vicerè delle Spagna e diversi altri monumenti di importanza storica per la città dello Stretto. Da Palermo sono infatti state avviate le procedure per l’affidamento della progettazione, che sarà finanziata con 1,2 milioni di euro e coordinata dalla Soprintendenza per i Beni culturali.

«Si tratta – dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci – del primo passo, fondamentale, per arrivare alla riqualificazione della Real Cittadella, la tappa più impegnativa per la valorizzazione dell’area. Per troppi anni questo monumento è rimasto nel degrado: il nostro obiettivo è rendere fruibili, quanto prima, alcune parti di quell’area, di grande pregio paesaggistico e culturale. È un impegno che avevo assunto con i messinesi e che mantengo, come ho fatto anche per l’ex ospedale Margherita».

