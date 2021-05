Vaccini, è ufficiale: da lunedì 17 maggio aprono in Sicilia le prenotazioni per gli over 40

È ufficiale: da lunedì 17 maggio 2021 aprono in Sicilia le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini anti-covid agli over 40. Vale a dire tutti i nati tra il 1972 ed il 1981. Rimane quindi esclusa dalla campagna, per il momento, solo la popolazione tra i 16 ed i 39 anni.

Lo avevamo anticipato ieri, a seguito della comunicazione da parte del Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo: c’è il via libera per le vaccinazioni alla popolazione di età compresa tra i 40 ed i 49 anni in Italia. Ma con un’avvertenza: occorre continuare a «mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura». Adesso c’è l’ufficialità da parte della Regione Siciliana, ancora in basso nella “classifica” sull’andamento della campagna vaccinale, insieme alla Calabria.

Nel dare l’annuncio, la Regione comunica, inoltre, che ieri – giovedì 13 maggio – è stato raggiunto un importante risultato: sono stati somministrati in Sicilia oltre 40mila vaccini in un giorno. A commentare il dato, il presidente Nello Musumeci: «Avevamo visto giusto: la decisione di allargare la platea dei vaccinati oggi ha prodotto un risultato straordinario perché siamo ben oltre le 40mila somministrazioni e ancora si andrà avanti fino a tarda sera. Spero sia il segnale atteso da tanto tempo e sono certo che il completamento della rete di tutti i punti vaccinali consentirà di fare ancora di più e meglio. Ho disposto anche il censimento per Comune delle fasce anziane e non lesineremo di coinvolgere tutti, a partire dai medici di medicina generale e dalle farmacie. La Sicilia vuole uscire da questa pandemia e noi siamo organizzativamente pronti a fare la nostra parte».

Le prenotazioni per i vaccini covid agli over 40, come di consueto, si potranno effettuare attraverso la piattaforma nazionale e quella regionale.

