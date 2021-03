Vaccini Covid over 70: al via le prenotazioni in Sicilia

Sono cominciate oggi pomeriggio alle 14.00 le prenotazioni per i vaccini Covid over 70 a Messina e in Sicilia. Il via alle registrazioni coincide con l’apertura dell’hub vaccinale allestito all’ex Fiera, inaugurato stamani alla presenza dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

«Oggi è una data importante – ha dichiarato l’esponente della Giunta Musumeci – perché da oggi pomeriggio i siciliani dai 70 ai 79 anni potranno avere accesso alle prenotazioni: le dosi vaccinali a disposizione saranno quelle di AstraZeneca per le persone che non hanno particolari patologie. Per questi ultimi, infatti, come noto sono previsti soltanto i vaccini Pfizer e Moderna».

L’assessore, nel corso dell’inaugurazione dell’hub vaccinale alla Fiera di Messina, ha voluto precisare che si tratta della quarta struttura a entrare in funzione in Sicilia. «È il frutto – aggiunge Razza –della sinergia tra il dipartimento regionale della Protezione civile e il sistema sanitario per incrementare il numero dei vaccinati in Sicilia. Una decisione che il presidente Musumeci ha voluto assumere perché abbiamo bisogno di chiudere il prima possibile questa campagna vaccinale e tornare presto alla normalità».

I primi a ricevere le dosi nell’Hub di viale della Libertà sono stati gli insegnanti e i membri del comparto Giustizia, nel padiglione 7A. Il Centro sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00, ma è stato annunciato che verrà introdotto anche un turno serale. Come ci ha spiegato il direttore generale f.f. dell’ASP, Bernardo Alagna, i box vaccini sono separati da tre corridoi per ciascun padiglione. Sono state realizzate inoltre:

una sala d’ingresso con chiamata e numero elettronico su display;

una sala d’attesa;

una sala certificazioni;

un deposito per le conservazioni dei vaccini;

uffici amministrativi;

spogliatoi;

bagni per persone diversamente abili;

due ampi parcheggi.

La popolazione over 70 in Sicilia ammonta a circa 500.000 persone. Nella provincia di Messina, si tratta di 61.295 soggetti che potranno quindi prenotarsi sul portale ufficiale.

