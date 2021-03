Inaugurato l’hub all’ex Fiera di Messina, Razza: «Dobbiamo fidarci della scienza» – VIDEO e FOTO

È stato inaugurato stamattina l’hub per la somministrazione dei vaccini covid allestito presso la Fiera di Messina, alla presenza dell’assessore alla Salute Ruggero Razza: «La vaccinazione è la tappa più importante dall’inizio della pandemia. Questi centri svolgeranno saranno un valore aggiunto per il numero di vaccinazioni giornaliere».

Allestito in due settimane grazie alla collaborazione tra la Protezione Civile regionale e l’ASP, l’hub vaccinale dell’ex Fiera di Messina – quarta struttura inaugurata nei giorni scorsi dopo Palermo, Catania e Siracusa – ha aperto stamattina le porte alla popolazione. Ad attività già avviate, l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha voluto inaugurare il centro insieme al direttore generale facente funzioni dell’ASP, Bernardo Alagna e al neo-commissario per l’emergenza Alberto Firenze.

«La vaccinazione è la tappa più importante dall’inizio della pandemia – ha esordito Ruggero Razza nel ringraziare la Protezione Civile, l’ASP e il personale sanitario. È una tappa che richiede uno sforzo organizzativo, l’approvvigionamento della materia prima, i vaccini, e lo sforzo di fare in modo che tutti i cittadini siano messi nelle uguali condizioni di ottenere la vaccinazione».

«Pochi giorni fa – ha ricordato – abbiamo raggiunto l’intesa con i medici di medicina generale, che saranno braccio operativo e sinergico che ci consentirà di arrivare in ogni parte della Sicilia. I centri hub saranno quel valore aggiunto al numero progressivo di somministrazioni giornaliere che dobbiamo poter mettere in campo per raggiungere i nostri obiettivi prima dell’estate».

Riuscire a vaccinare la popolazione siciliana entro l’inizio dell’estate, ha chiarito l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, sarebbe importante per diversi motivi: «Significherebbe dare l’idea che la nostra terra è sicura e ospitale per coloro che la vorranno raggiungere. Ma significherebbe anche dare una spinta alla ripartenza delle attività economiche segnate dalla pandemia coronavirus. Viviamo una crisi sanitaria e una crisi economica, dobbiamo tirare fuori la società da questi dodici mesi così difficili». L’appello, ha concluso Razza, è quello di vaccinarsi, come ha come ha fatto e sta facendo la popolazione più anziana, quella che in alcuni casi ha vissuto anche un’altra grande epidemia dell’epoca contemporanea, la spagnola.

La macchina dell’hub all’ex Fiera di Messina si è quindi messa in moto già stamattina. A spiegare a Normanno come funziona passaggio per passaggio è stato il direttore generale dell’ASP Bernardo Alagna (a questo link).

Foto e Video dall’ l’hub della Fiera di Messina

Intervista all’assessore Ruggero Razza

A margine della conferenza stampa di inaugurazione del centro, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha risposto ad alcune domande in merito all’andamento della campagna, all’approvvigionamento dei vaccini e ai dubbi e alle perplessità sull’AstraZeneca: «Dobbiamo fidarci della scienza».

Intervista al commissario per l’emergenza covid a Messina, Alberto Firenze

Come stanno rispondendo i messinesi alla campagna vaccinale anti-covid, quali sono i prossimi passi e qual è la situazione delle varianti tra Messina e provincia.

Ruggero Razza, Bernardo Alagna e Alberto Firenze inaugurano l’hub della Fiera di Messina

