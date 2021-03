Vaccini covid. Dentro l’hub della Fiera di Messina: domani l’inaugurazione – VIDEO

Il direttore generale facente funzioni dell’ASP, Bernardo Alagna, ci accompagna dentro l’hub allestito all‘ex Fiera di Messina per la somministrazione dei vaccini anti-covid e ci spiega, punto per punto, come funzionerà. A pieno regime, specifica, si potrebbe arrivare a fare fino a 3mila somministrazioni al giorno. Il centro sarà inaugurato domani, mercoledì 10 marzo, in tarda mattinata, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Ormai manca davvero poco. L‘hub vaccinale allestito nell’area dell’ex Fiera di Messina sarà inaugurato nelle prossime e presto i cittadini che hanno attualmente diritto al vaccino contro il coronavirus potranno accedervi. Il centro vaccinale è costituito da due padiglioni, il 7a e il 7b, comprensivi in totale di 52 box. Entrambi avranno al loro interno un infopoint, un’area dedicata all’accettazione, degli spogliatoi, un’area per l’anamnesi delle persone che si sottoporranno al vaccino anti-covid, diverse sale d’attesa dove attendere 15 minuti a seguito dell’inoculazione del farmaco per verificare che non si presentino effetti collaterali o allergie.

Vaccini covid: dentro l’hub della Fiera di Messina (Foto e Video)

Ma a spiegare per noi di Normanno come funzionerà l’hub e a guidarci al suo interno, dall’ingresso all’uscita di uno dei padiglioni del centro vaccinale della Fiera di Messina, è il direttore generale facente funzioni dell’ASP, Bernardo Alagna. Il centro, si ricorda, è stato allestito dal dipartimento regionale della Protezione civile. I locali sono stati concessi all’Azienda Sanitaria Provinciale dall’Autorità portuale dello Stretto.

