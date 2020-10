Una mappa digitale di Messina: il progetto per rilanciare turismo e commercio

Avete presente le mappe della città sparse nei luoghi strategici di Messina, spesso deturpate e consumate dal tempo? Ebbene il Comune di Messina rimetterà in sesto il servizio insieme ad una cartografia digitale con la collaborazione di Geoplan.

La Geoplan opera in Italia dal 1995 come filiale della multinazionale tedesca “Städte-Verlag E.v.Wagner & J.Mitterhuber GmbH”, azienda di Stoccarda leader a livello mondiale nel settore cartografico, attiva da 60 anni in tutta Europa e negli USA. La Geoplan diffonde oltre 700 opere tra mappe di città, carte delle province, piantine comunali e cartine stradali.

La geografia di Messina

Il progetto quindi consiste nel realizzare per Messina una cartografia digitale «con i più moderni sistemi di rilevazione satellitare che, oltre agli edifici, alla viabilità e la promozione del settore commerciale, integrerà i percorsi turistici cittadini recentemente messi a sistema con il progetto Visit-Me».

L’iniziativa è stata presentata dal geometra Domenico Daniele Intelisano, responsabile del progetto come un’opportunità per i commercianti che potranno, in caso di adesione, promuovere adeguatamente la propria attività negli esercizi commerciali degli inserzionisti e nei luoghi di maggiore frequentazione della città, grazie ad una capillare distribuzione di:

25.000 copie tascabili

200 poster rigidi

40 infoplan in diversi formati

«È un’iniziativa che abbiamo accolto con favore – dichiara l’Assessore al Turismo Enzo Caruso – che non comporta oneri per l’Amministrazione comunale e risponde ad una duplice finalità: da un lato incrementiamo la qualità e la quantità dell’offerta informativa rivolta ai nostri visitatori, dall’altro cogliamo la proposta come un vettore promozionale su larga scala per i nostri commercianti che stanno cercando di venire fuori da una crisi difficile».

Progetto di cartografia multimediale per Messina

Alle aziende che parteciperanno al progetto, oltre alla presenza della propria inserzione in mappa con geolocalizzazione e QR Code collegato alle proprie pagine internet, sarà garantita dalla Geoplan una campagna promozionale sui social media Facebook ed Instagram, l’inserimento all’interno del sito con più di 8 milioni di visite all’anno e ai primi posti nei motori di ricerca e una scheda sul Golocal, nell’area dedicata alla Guida di Messina, dove potranno essere inserite offerte, immagini e testi relativi alla propria attività.

