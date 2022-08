Un torneo di calcio per ricordare un amico: oggi il secondo memorial Nico Sciarrone

Appuntamento oggi, domenica 7 agosto 2022, alle 19.00 per il secondo memorial dedicato a Nico Sciarrone, giovane imprenditore messinese scomparso nell’agosto del 2020 a causa di un male incurabile. Come lo scorso anno, gli amici, la famiglia e la moglie Valentina hanno deciso di ricordarlo con un torneo di calcio (di quelli che piacevano tanto anche a lui).

Sei le squadre già pronte a scendere in campo, tra vecchi amici, familiari e clienti del bar Sciarrone, dopo l’agguerrito torneo dello scorso anno, torna il memorial dedicato a Nico Sciarrone, titolare dello storico ritrovo di via Garibaldi. Le partite si disputeranno a partire dalle 19.00 al Trocadero Sportclub di Messina. Partner dell’iniziativa la Caffè Barbera.

Ad annunciare il secondo memorial, il Bar Sciarrone con un post pubblicato sui social: «Si avvicina un anniversario difficile per noi e per le tantissime persone che amavano e vivevano Nico, e il bar insieme a lui. Quelli che ancora, passando davanti a via Garibaldi 246, credono di scorgere il suo profilo sorridente alla cassa. Ed è per questo che domani pomeriggio (oggi, ndr) staremo insieme e festeggeremo la gioia e l’entusiasmo di vivere. Cose di cui Nico è stato portatore sano anche durante la più dura delle prove. Ci manchi sempre, infinitamente, e il sole splende un po’ di meno da quando te ne sei portato un pezzo nel tuo viaggio verso le stelle. Sei sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori».

