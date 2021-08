Messina ricorda Nico Sciarrone con un torneo di calcio (che gli sarebbe piaciuto tantissimo)

Gli amici di sempre, un torneo di calcio, la famiglia, la sua Valentina, tante risate e magari una birra e due rustici a pochi passi dal mare: così Messina ha ricordato Nico Sciarrone, mancato a soli 32 anni a causa di un male incurabile, nel primo memorial in suo onore svoltosi ieri, 8 agosto, ai campetti del Trocadero Sportclub.

Sei squadre agguerritissime sono scese in campo, a un anno esatto dalla scomparsa di Nico Sciarrone, giovane titolare dello storico bar Sciarrone di via Garibaldi, per ricordarlo facendo qualcosa che anche lui amava tanto fare: stare insieme, divertirsi, giocare a calcetto. L’evento, organizzato da SportMe e Trocadero Sportclub con il supporto di Caffè Barbera 1870 e Market Molonia ha riunito in una calda sera d’estate vecchi amici e familiari, vicini e lontani, in campo e sugli spalti. A guadagnarsi la coppa, dopo sei avvincenti partite, i più giovani, la squadra degli under capitanata da Claudio Gazzi.

«Nico aveva il sole dentro – ci dice sua moglie, Valentina Costa. Aveva la capacità di regalare buonumore e coraggio anche a chi lo conosceva appena. E con coraggio e buon umore ha affrontato anche la peggiore delle tegole che ti possa cadere sulla testa. Sembrerà retorico, ma è stato sempre lui, nei momenti di scoramento, a dare la carica a noi che gli stavamo accanto. Quasi quasi ci stava convincendo che il miracolo lo avrebbe compiuto».

A promuovere la serata, insieme a Valentina, la mamma di Nico, Angela Donato: «Purtroppo Nico è stato molto sfortunato – ha ricordato. Al momento della diagnosi, nell’estate del 2018, il suo male era già a uno stadio molto avanzato. Vorremmo che nessuno passasse quello che abbiamo vissuto noi. Ed è per questo che abbiamo in programma delle iniziative per favorire la prevenzione di determinate patologie oncologiche nei giovani».

Una serata, quella in memoria di Nico, che ha donato a chi ha partecipato un pizzico di quell’allegria che portava lui, ogni volta che metteva piede in una stanza, condita purtroppo a una malinconia difficile da scacciare. Perdonerete chi scrive se, per un attimo, sveste i panni della cronista, per ricordare un amico che se ne è andato troppo presto.

Memorial per Nico Sciarrone (galleria foto)

