Un sistema di videosorveglianza e conta passeggeri per ATM: via alla gara da 678mila euro

Implementare il sistema di videosorveglianza, conta passeggeri e una rete telematica di bordo per i bus e i tram di ATM: questo l’oggetto dell’appalto avviato nelle scorse ore dall’Azienda Trasporti di Messina. L’importo a base di gara è di 678mila euro. Vediamo tutti i dettagli.

Il presidente di ATM, Giuseppe Campagna, lo aveva annunciato presentando alla città dello Stretto i nuovi bus durante una conferenza stampa a piazza Duomo: i mezzi dell’Azienda – sia autobus sia tram – saranno dotati di un sistema di videosorveglianza (telecamere e registratori); un sistema tvcc (monitor telecamera); un sistema di conteggio dei passeggeri; una rete telematica di bordo. Ieri, giovedì 13 aprile, è stata quindi pubblicata la gara d’appalto per la fornitura.

Su una parte dei bus di ATM Messina Spa, si precisa, è stato già installato un sistema sicurezza e rilevazione passeggeri a bordo. L’appalto pubblicato nelle scorse ore ha lo scopo di implementare il servizio ed estenderlo al resto della flotta, tram compresi.

L’importo complessivo dell’appalto è pari 961.067,11 euro, di cui 678.175,57 euro per importo a base di gara, 50.000,00 euro per il servizio di manutenzione full service 24 mesi opzionale e ulteriori 232.891,54 euro per somme a disposizione della Stazione Appaltante. La procedura è stata aperta, appunto, ieri, 13 aprile, e si chiuderà alle ore 12.00 del 28 aprile 2023. L’apertura delle offerte è prevista per il 12 maggio. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto è inserito all’interno di EdenM (Eco Friendly Mobility Messina) ed è finanziato con i fondi del PON Città Metropolitane 2014-2020, Asse 6 – Azione 6.1.2 REACT-EU. Tutti i dettagli della procedura sono disponibili a questo link.

