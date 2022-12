“Un palco per tutti” a Natale a Messina: online l’avviso per cantanti e band emergenti 

Online l’avviso pubblico “Un palco per tutti” indirizzato a cantanti, gruppi e band giovanili emergenti dilettantistiche che vogliano esibirsi questo Natale a piazza Duomo nell’ambito del programma degli eventi realizzato dal Comune di Messina. Per partecipare c’è tempo fino al 16 dicembre 2022, c’è posto per 20 artisti.

Lo aveva annunciato qualche giorno fa l’assessore alle Politiche Giovanili, Liana Cannata, in occasione della presentazione del programma di concerti organizzati dal Comune di Messina durante le prossime festività natalizie. Palazzo Zanca cerca quindi 20 artisti (cantanti, gruppi e band giovanili) che vogliano esibirsi gratuitamente sul palco di piazza Duomo. Obiettivo dell’iniziativa, si legge nell’avviso pubblico del Comune, è «dare espressione agli artisti e ai musicisti che si esprimono nei vari generi musicali e di renderli “attrattori” per l’incoming turistico di prossimità e conseguentemente per l’indotto economico cittadino».

Un palco per tutti a Messina: requisiti e come partecipare all’avviso

Possono aderire all’avviso del Comune di Messina cantanti, gruppi e band giovanili emergenti dilettantistiche, anche non dotate di forma giuridica e partita IVA.

Per partecipare e avere una possibilità di esibirsi sul palco di piazza Duomo questo Natale occorre presentare domanda tramite l’indirizzo e-mail giovaniepariopportunita@comune.messina.it entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del 16 dicembre 2022.

Nella domanda vanno riportate le seguenti informazioni:

Nome, generalità e recapiti del cantante o del rappresentante della Band o del Gruppo;

Nome dell’artista, del Gruppo o della Band, e, in caso di minorenni tra i componenti del Gruppo o della Band, la liberatoria da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per l’esibizione dal vivo, riprese fotografiche e video, secondo il modello scaricabile qui;

Due file video: uno di presentazione e uno con l'esibizione di un brano a scelta.

L’avviso completo è disponibile a questo link. Maggiori informazioni qui.

