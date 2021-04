“Un farmaco per un amico”, a Messina arriva la raccolta delle medicine per curare i randagi

Dal 3 all’8 maggio, nove farmacie di Messina e provincia aderiscono a “Un farmaco per un amico” – iniziativa promossa dai deputati nazionali del Movimento 5 Stelle – per destinare farmaci alle associazioni del territorio che si occupano dei randagi.

«Dopo aver aderito nei mesi scorsi all’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico – dicono gli esponenti messinesi del M5S – che ha consentito di aiutare le famiglie indigenti del territorio, abbiamo deciso di organizzare una analoga iniziativa per supportare i volontari della nostra provincia, che ogni giorno, con enorme sacrificio e poche risorse disponibili, si occupano dei nostri randagi, garantendo loro le cure necessarie per mantenerli in salute e restituirgli a serenità che gli è stata negata».

Un farmaco sospeso anche per gli animali

Durante “Un farmaco per un amico” verrà destinata una quota alle farmacie di riferimento dei volontari delle associazioni di Messina e provincia.

«Una quota – continuano i pentastellati – che le Associazioni animaliste potranno utilizzare per l’acquisto dei farmaci necessari per curare i randagi di tutto il territorio e supportare i volontari nel loro impagabile operato.

Inoltre, da giorno 3 fino a giorno 8 maggio, sarà possibile, da parte di tutti i cittadini sensibili al tema, lasciare un farmaco “sospeso” tra quelli disponibili nell’elenco fornito dalla farmacia.

Un significativo aiuto per tutti i volontari che, nonostante la pandemia e le difficoltà economiche che quotidianamente devono affrontare, non hanno mai fatto mancare le cure per i nostri amici a quattro zampe».

Le farmacie di Messina e provincia in cui si potrà donare “Un farmaco per amico”

Di seguito le farmacie che aderiranno al banco farmaceutico veterinario:

Farmacia Bruni – Messina;

Farmacia Germanà – Messina;

Farmacia Sciacca Rizzo – Sant’Agata di Militello;

Farmacia Collica – Capo d’Orlando;

Farmacia Pizzino – Capo d’Orlando;

Farmacia Mendolia – Gliaca di Piraino;

Farmacia delle Terme – Terme Vigliatore;

Farmacia Cavallaro – Olivarella;

Farmacia De Luca – Roccalumera.

