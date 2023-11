Un cimitero per gli animali domestici a Messina: la proposta di 10 consiglieri comunali

Creare a Messina un cimitero per animali domestici, come ce ne sono già in diverse parti d’Italia: questa la richiesta lanciata alla Giunta Basile da dieci consiglieri comunali sulla scorta di una delibera regionale del 2022 che stanzia 2 milioni di euro per la realizzazione in Sicilia di luoghi appositi per la sepoltura di cani e gatti.

Facciamo un passo indietro. A maggio 2022 la Regione Siciliana ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione di cimiteri per gli animali d’affezione nelle città dell’Isola che ne facciano richiesta. Le risorse arriverebbero dunque da Palermo, che comparteciperebbe al 70% alle spese dell’intervento progettuale, ma l’iniziativa deve essere del Comune.

A lanciare la proposta è la consigliera comunale Antonella Russo, attraverso un atto di indirizzo alla Giunta Basile firmato dai colleghi Giulia Restuccia, Cosimo Oteri, Giovanni Caruso, Federica Vaccarino, Libero Gioveni, Giandomenico La Fauci, Dario Zante, Dario Carbone, Mirko Cantello.

«Gli animali domestici – si legge nelle motivazioni alla base della richiesta – sono ormai parte della famiglia e negli anni si è percepita sempre più l’esigenza di seppellire i propri cani e i propri gatti in appositi cimiteri, anziché disfarsi dei corpi, una volta avvenuto il loro decesso. Anzi, negli ultimi anni, è diventata sempre più frequente la volontà di molte persone che vorrebbero essere seppellite con i loro migliori amici, che sono stati veri e propri compagni di vita. Così alcune città d’Italia più sensibili al tema del benessere degli animali hanno stabilito che gli animali domestici possono essere seppelliti insieme ai padroni grazie alla riforma dei servizi funerari già approvata, in alcune città. Ciò consente che gli animali possono essere sepolti nello stesso loculo del padrone o nella cappella di famiglia, riposti in una teca separata. In ogni caso, in numerose città italiane esistono i cimiteri per gli animali d’affezione, anche laddove le norme regionali non permettono ancora la sepoltura degli animali da compagnia insieme ai padroni».

In Sicilia, però, una legge regionale c’è, quindi manca solo un passo avanti da parte del Comune di Messina. Secondo quanto previsto dalla Regione, gli enti locali possono avanzare richiesta di finanziamento, in forma singola o associata, una volta acquisito il parere igienico-sanitario dell’Asp competente. Il cimitero per animali può poi essere realizzato sia in via diretta dall’ente pubblico, si attraverso l’instaurazione di apposite forme di partenariato pubblico-privato e con il supporto delle Associazioni regionali di protezione degli animali.

Quindi, i dieci consiglieri comunali firmatari della proposta chiedono alla Giunta Comunale di Messina, «in conformità con il comune sentire dei cittadini messinesi», di redigere «un regolamento che disciplini la localizzazione e le caratteristiche strutturali e funzionali del cimitero per animali da affezione, anche eventualmente concedendo in affitto o comodato ad associazioni o privati, previo bando pubblico, apposito terreno destinato a tale uso».

Una piccola curiosità: in Sicilia esiste un cimitero per animali abbastanza famoso e si trova proprio in provincia di Messina. Stiamo parlando del cimitero per animali della famiglia Piccolo di Calanovella, che si trova a Capo d’Orlando, ma è ad uso privato.

