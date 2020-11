Tutti in bici! Dal 3 novembre si può richiedere il Bonus Mobilità 2020: come ottenerlo

Dalle 9.00 di domani – martedì 3 novembre – sarà possibile avviare la procedura per ottenere i 500 euro del bonus mobilità 2020 (o bonus bici). Introdotto all’interno del Decreto Rilancio, il bonus mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500. La misura economica è stata pensata per incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi e incidere il meno possibile sull’ambiente.

Per evitare eventuali intoppi, come si sono già verificati con altri cosiddetti click day, dal Ministero dell’Ambiente fanno sapere che un team sarà pronto a intervenire per eventuali intoppi nel sistema e che «i fondi sono garantiti per tutti».

Bonus Mobilità (o bonus bici) 2020: come funziona

Cosa posso acquistare?

biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita;

handbike nuove o usate;

veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (es. monopattini, hoverboard, segway);

servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture, quindi servizi di scooter sharing o bike sharing.

Bonus mobilità 2020, come ottenerlo

Gli aventi diritto all’incentivo del bonus mobilità dovranno collegarsi e registrarsi con le credenziali Spid , inserire la fattura o lo scontrino parlante e completare con il proprio Iban.

, inserire la fattura o lo scontrino parlante e completare con il proprio Iban. Chi avesse problemi può chiamare il centralino del Ministero al numero 0657221 o all’Urp (0657225722, urp@minambiente.it) che inoltrerà al team chiamate e quesiti.

Possono usufruire del bonus bici per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

