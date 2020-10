Tutti pazzi per le bici, dal 3 novembre scatta il bonus mobilità. Come funziona

Dal 3 novembre sarà possibile richiedere il bonus mobilità (o bonus bici), introdotto lo scorso maggio dal Governo all’interno del Decreto Rilancio. Il bonus mobilità non è altro che un rimborso del 60% sull’acquisto di una bicicletta o di un mezzo elettrico.

L’obiettivo? Stimolare la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi alle automobili.

Come funziona?

Il Bonus Mobilità (o Bonus Bici) è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per comprare bici, anche a a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Non può superare però i 500 euro. Vediamo come ottenerlo, quali sono i tempi per richiederlo e cosa – esattamente – è possibile acquistare.

Come ottenere il Bonus Mobilità 2020 (o bonus bici)?

Accedere sul sito del Ministero dell’Ambiente (sia se avete già fatto un acquisto o volete spendere il bonus in futuro);

(sia se avete già fatto un acquisto o volete spendere il bonus in futuro); Autenticarsi sul sito con lo SPID – il Sistema Pubblico di Identità Digitale (per richiederlo qui);

Chi ha già effettuato un acquisto dovrà caricare sul sito anche la fattura e indicare il codice IBAN sul quale intende ricevere il rimborso;

dovrà caricare sul sito anche la fattura e indicare il codice IBAN sul quale intende ricevere il rimborso; Chi deve ancora effettuare l’acquisto dovrà invece indicare il prodotto che intende comprare e otterrà in cambio un buono da presentare nei negozi che aderiranno all’iniziativa.

Il bonus mobilità verrà dato in base all’ordine di presentazione delle richieste di rimborso e fino esaurimento fondi.

Per cosa posso richiedere il Bonus Mobilità?

Il contributo del 60% – e fino a un massimo di 500 euro – del prezzo di acquisto, può essere richiesto per mezzi sia nuovi che usati:

biciclette;

biciclette a pedalata assistita;

monopattini;

hoverboard;

segway.

Non potrà essere utilizzato per gli accessori (ad esempio caschi, batterie, catene, lucchetti). Nella prima fase si potranno acquistare i veicoli in qualsiasi negozio, mentre dalla seconda fase soltanto in quelli che faranno parte di un elenco di negozianti aderenti all’iniziativa che sarà pubblicato sul sito del ministero. In entrambe le fasi sarà possibile effettuare i propri acquisti online.

Il bonus mobilità sarà valido per acquisti effettuati dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, in due diverse fasi:

fase 1 : (dal 4 maggio 2020 fino al giorno antecedente a quello di inizio operatività dell’applicazione web e non oltre il 31 dicembre 2020): è previsto il rimborso al beneficiario . Per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’ applicazione web .

: (dal 4 maggio 2020 fino al giorno antecedente a quello di inizio operatività dell’applicazione web e non oltre il 31 dicembre 2020): è previsto il . Per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’ . fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull’applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Bonus Bici: chi può ottenerlo? I requisiti

Il bonus mobilità può essere ottenuto da tutti i maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, nei capoluoghi di provincia, nei comuni con più di 50mila abitanti e nei comuni delle città metropolitane anche se al di sotto dei 50mila abitanti.

