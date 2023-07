Troppi incidenti in Corso Cavour, il Comune di Messina corre ai ripari: come cambia la viabilità

Tra il 2011 e il 2019 corso Cavour è stata la strada di Messina in cui si è verificato il maggior numero di incidenti per chilometro: la Giunta Basile corre quindi ai ripari e cambia la viabilità della zona. Le modifiche saranno in vigore entro venerdì 14 luglio 2023. Vediamo cosa si potrà fare e cosa no.

Nell’ambito delle indagini per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), il Comune di Messina ha eseguito alcune verifiche finalizzate a valutare le soluzioni migliori per garantire la sicurezza lungo le strade della città dello Stretto. Come si anticipava, in questo frangente, è stato evidenziato come corso Cavour sia ad oggi la strada cittadina con il più alto numero di incidenti per chilometro nell’arco temporale 2011-2019.

Cosa si è deciso di fare, quindi, per migliorare le condizioni di sicurezza di corso Cavour? La soluzione trovata è quella di una importante modifica della viabilità nelle vie limitrofe. In particolare, entro venerdì 14 sarà invertito l’attuale senso di circolazione nei tratti di via San Domenico Savio, via della Zecca e via Oratorio San Francesco, compresi tra il corso Cavour e la via XXIV Maggio. A sancire questa modifica viaria è l’ordinanza numero 133 del 7 febbraio 2023.

Di seguito, la mappa della nuova viabilità attorno a corso Cavour:

In questi giorni, il Servizio Mobilità Urbana del Comune di Messina si sta occupando di predisporre l’idonea segnaletica di modifica della viabilità in corso Cavour che indicherà i nuovi sensi di marcia per via San Domenico Savio, via della Zecca e via Oratorio San Francesco. Le operazioni dovrebbero essere concluse entro venerdì 14 luglio.

La modifica rientra tra quelle previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), presentato a gennaio e approvato in Giunta a giugno 2023.

