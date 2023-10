Prezzi calmierati in supermercati e farmacie: chi aderisce al trimestre anti-inflazione a Messina

Prezzi calmierati in supermercati, farmacie e negozi che vendono generi di prima necessità: questo quanto previsto dal Trimestre Anti-Inflazione voluto dal Governo che durerà dal 1° ottobre a al 31 dicembre 2023. Ecco l’elenco completo delle attività aderenti a Messina.

Trimestre anti-inflazione: cos’è e chi aderisce

Il Trimestre Anti-Inflazione è una campagna statale finalizzata a mitigare i prezzi dei beni di prima necessità per andare incontro alle necessità delle famiglie italiane. Le imprese aderenti potranno scegliere la strategia di mercato che preferiscono da applicare su una selezione di prodotti per mantenere bassi i prezzi per i consumatori. Per esempio: prezzi fissi, promozioni, iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label), carrelli a prezzo scontato o unico.

Elenco supermercati e farmacie aderenti al trimestre anti-inflazione a Messina

Di seguito, l‘elenco completo di farmacie, supermercati e negozi di prodotti per animali che aderiscono al Trimestre Anti-Inflazione a Messina.

Farmacie

FARMACIA BRANCATO di Dr. Brancato C. & C. Sas, – Via Garibaldi is. 451;

FARMACIA BRANCATO ROMANINI della Dr.ssa Luisa Brancato – Via Regina Margherita, 105-107;

FARMACIA CUORE DI GESU’ Dr.ssa Martino Edvige – Via Palermo, 339;

FARMACIA MURICELLO dei Dott. Raneri Eugenio e Isaja Vincenzo Snc – Via Cicala, 9 – Muricello;

DOTTORI VERSO FARMACIE della Dr.ssa Viviana Verso & C. Snc – Viale Boccetta is. 381 n° 20;

FARMACIA CALCATERRA di Calcaterra Giovanni & C. Sas – via Garibaldi 135;

FARMACIA CRIMI Sas del Dott. Giovanni Crimi & C. – Gravitelli, Via Pietro Castelli, 14

FARMACIA ABATE Antonino – Viale San Martino, 39;

FARMACIA BRUNI Celia del Dott. Giovanni Marco Scribano & C Sas – Via Cesare Battisti, 222;

FARMACIA ISAJA del Dr. Vincenzo & C. Sas – Via La Farina is. R – n. 99;

FARMACIA SPIRITO SANTO del Dr. P. Calcaterra & C. Snc – Via A. Martino,11;

FARMACIA CAPRIA DAL 1909 di Stefania Capria Sas – S.S.114 Km. 4,750 Via Giorgio La Pira, 20;

FARMACIA CARLEO & C. Snc – S.S.114 Km.4,100 Case Cantarella, 64/68;

FARMACIA GULLO dei Dott.ri Andrea e Sofia Di Prima Snc – Via Consolare Valeria, 31;

FARMACIA NICOLACOPULU & C. Snc – Zaffaria – Piazza S. Nicolò, 6;

FARMACIA LA ROSA Srls – Tremestieri – Via Consolare Valeria, 169;

FARMACIA SGROI Sas della Dr.ssa Maria Sgroi & C. – Via Salita Larderia, 4;

FARMACIA CAMINITI dei Dr.ri Francesco e Giuseppe GARUFI & C Snc – Mili Marina – Via Nazionale, 282;

FARMACIA SCOGLIO Letteria – Santa Margherita – Piazza Chiesa, 13;

FARMACIA PIRRONE Angela – Briga Marina – Via Nazionale, 237;

FARMACIA FARBENE Srl – Giampilieri Sup. – Via Michelangelo Rizzo, 33;

FARMACIA FIANDACA MONTAGNESE Antonino – Rione Aldisio – Via Scipione Errico, 103;

NUOVA FARMACIA DEL VILLAGGIO SRL – Villaggio Aldisio – Via 30/N;

FARMACIA LATTERI Francesco – Camaro Inf. – Via Direzione D’Artiglieria 1;

FARMACIA DE LEO Srl – Camaro Sup. – Via Madonna delle Grazie 1;

FARMACIA FERLAZZO Dr.ssa RISTAGNO Graziella – Castanea – Piazza Principe Umberto I°;

FARMACIA SPARTA’ Dr.ssa Rosa Del Duce – Spartà – Via Nazionale, 62;

FARMACIA TROVATO di Manuela Trovato & C. Snc – Torre Faro – Via Cariddi, 21;

FARMACIA MERCURIO Dott.ssa DOMINICI Daniela – Viale S.S. Annunziata – c.da Conte;

Supermercati

Ard Discount – Via Don Blasco, 59;

Ard Discount – Via Maregrosso, snc;

Ard Discount – Via Consolare Valeria, 112;

Ard Discount – Via La Farina IS. XI, 291;

Ard Discount – Via Siracusa, 12;

Ard Discount – Via San Jachiddu, 90;

Ard Discount – Viale Annunziata, 106;

Coop – piazza XX Settembre;

Incoop – Via del Fante, N.62;

Conad – Strada Statale S.S: 114km 3913, snc;

Conad Superstore – Viale Giostra SN, Contrada San Michele, SNC;

Conad – Via Ugo Bassi, Isolato 157, 87;

Decò – Via Consolare Pompea 1553;

Decò – Via C. Battisti, n. 83/Largo Avignone;

Iperstore Decò – Via Maregrosso 24-26;

Maxistore Decò – viale San Martino, 101;

Maxistore Decò – Viale Regina Elena, 249;

Supermercato Decò – Via Palmara, ang. Via Sardegna;

Supermercati Decò – via Mons. D’Arrigo N. 51;

Superstore Decò – Tremestieri, SS114 Km 5,9;

Despar – via Pietro Castelli;

Despar – Via C. Botta 3;

Despar – Contrada Ortera SNC;

Despar – Via Boccetta 5;

Eurospar – Viale Regina Margherita, angolo via Palermo;

Euroaspar – Viale Annunziata;

Interspar – Viale Ferdinando Stagno D’Alcontres 25;

LIDL – Strada Statale 114, km 4+400 – angolo via Rosario Livatino;

Maxisconto – via Consolare Pompea, 351;

Naturasì – Via Giordano Bruno n.18, isolato 287;

Paghipoco – Via Catania, 162;

Paghipoco – C.da Avarna (Villaggio San Michele), sn;

Paghipoco – Via Consolare Pompea, 1949 (Ganzirri);

Todis Srl – Viale San Martino 356/364;

Todis – Via Gaetano Alessi snc (Viale policlinico basso);

Negozi per animali

Arcaplanet – Via XXVII luglio, 71.

A questo link l’elenco scaricabile in PDS dei supermercati, delle farmacie e dei negozi aderenti al trimestre anti-inflazione in tutta la provincia di Messina. Maggiori informazioni nella pagina dedicata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

