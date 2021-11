Trenitalia, il Frecciabianca approda in Sicilia: ecco quale tratta coprirà

Il primo treno Frecciabianca approderà in Sicilia lunedì 8 novembre, mentre il primo viaggio è fissato per il 14 novembre. Ad annunciarlo, con soddisfazione, il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri: «L’arrivo dei treni freccia in Sicilia sono un primo passo importante, al quale ne seguiranno altri, tesi a migliorare radicalmente il servizio ferroviario siciliano e i collegamenti con il Nord Italia».

L’inaugurazione del servizio Frecciabianca in Sicilia si terrà lunedì 8 novembre a Catania, dove saranno presenti il Sottosegretario Cancelleri, l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. Come si anticipava, il primo viaggio del nuovo servizio è previsto per domenica 14 novembre. Il Frecciabianca collegherà Palermo con Catania e Messina, facendo come fermate intermedie Caltanissetta ed Enna. A destinazione garantirà le coincidenze con le navi BluFerries e il Frecciarossa per Milano.

L’arrivo, invece, del treno Frecciarossa in Sicilia, ricorda Cancelleri, è previsto per il 2024: «Voglio portare solo risposte ai siciliani – sottolinea il Sottosegretario al Mims –, anche a piccoli passi, ma in questo sono determinato più che mai».

Cosa sono i treni Frecciabianca?

I Frecciabianca, spiegano da Trenitalia, sono treni che circolano su linee tradizionali al di fuori della rete Alta Velocità garantendo comfort e servizi di qualità. Collegano centri di medie e grandi dimensioni, assicurando un’elevata capillarità.

sono dotati di:

Poltrone spaziose e tavolini apribili al posto,

Impianto di climatizzazione,

Prese di corrente al posto,

Luce di cortesia al posto,

Ganci appendi abiti in prossimità del finestrino,

Ampi spazi per bagagli di grandi dimensioni,

Impianto di diffusione sonora per aggiornamenti sulle stazioni di fermata del treno e sui servizi di Trenitalia,

2 posti per disabili che viaggiano su sedia a rotelle e 2 posti per accompagnatori nella carrozza,

3 (in carrozza 6 sulla flotta ETR 470),

Almeno una toilette in ogni carrozza ed una attrezzata per disabili nella carrozza 3(in carrozza 6 sulla flotta ETR 470),

Fasciatoio nella toilette della carrozza 3 disponibile per tutti i clienti.

