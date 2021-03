Torre Faro, il M5S: «Serve al più presto una Ztl per mettere fine al caos viario»

A novembre 2019, il gruppo consiliare del M5S presentò una mozione per istituire una Ztl a Torre Faro. La proposta per regolare il traffico veicolare venne poi approvata da tutta l’Aula.

La Zona a traffico limitato di Torre Faro però non esiste ancora e il Movimento 5 Stelle che già si era fatto portavoce di questa esigenza torna a discuterne, inviando al Sindaco De Luca una richiesta urgente.

«Già adesso – spiegano i consiglieri comunali pentastellati – con l’arrivo delle belle giornate, il borgo è in preda al caos. Serve una soluzione strutturale e continuativa, soprattutto in previsione dell’estate».

ZTL a Torre Faro

La Zona a traffico limitato sarebbe – come già sosteneva il M5S a gennaio 2020 – un primo passo verso la riqualificazione del borgo marinaro e servirebbe a «mettere fine una volta per tutte al caos che penalizza una delle zone più belle di Messina e di tutta la Sicilia».

Adesso i consiglieri hanno presentato una richiesta urgente al sindaco Cateno De Luca e all’assessore Salvatore Mondello. «La mozione – spiegano Cannistrà, Mangano, Argento e Fusco – fu poi approvata all’unanimità dal Consiglio comunale il 15 gennaio del 2020. Ciò nonostante, per quasi tutta la scorsa estate gli abitanti del borgo hanno dovuto fare i conti con i problemi di sempre, dato che solo dal 14 agosto al 30 settembre si è attuata una parziale pedonalizzazione di alcune vie di Faro. Un provvedimento tardivo e sicuramente da migliorare, che tuttavia è stato accolto favorevolmente da residenti e turisti, stanchi di dover affrontare quotidianamente confusione, ingorghi e inciviltà».

Aspettando la Zona a Traffico Limitato

La richiesta del Movimento 5 Stelle è quindi quella – considerando l’approvazione in Consiglio comunale – di accelerare la realizzazione della ZTL a Torre Faro. «Siamo ancora nel mese di marzo – prosegue la nota – e c’è tutto il tempo per mettere in atto tutti i provvedimenti del caso.

Per questo chiediamo all’Amministrazione di dare seguito al più presto alla nostra proposta, approvata da tutto il Consiglio, attuando in modo strutturale e continuativo quanto indicato nella mozione di indirizzo per una riqualificazione funzionale dell’intera area, con immediati benefici per la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e in generale per una migliore qualità di vita.

Il nostro gruppo consiliare – concludono – è disponibile a mettere a disposizione dell’Amministrazione il progetto dettagliato redatto dai nostri attivisti, comprensivo di piano economico, già presentato il 4 settembre 2019 nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca».

(Foto di repertorio)

