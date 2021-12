Tamponi drive-in al Palarescifina di Messina anche a Natale: dolci in regalo per i bimbi

Un pensiero speciale per chi si è dovuto silenziosamente fare carico del disagio emotivo e psicologico della pandemia. Gli assistenti sociali dell’Ufficio Covid di Messina hanno deciso di donare dolci natalizi ai bimbi che durante le festività dovranno rispettare il periodo di quarantena o isolamento e che dunque saranno regolarmente sottoposti ai tamponi drive in presso il Palarescifina di Messina.

Si chiama “Un cuore grande per tanti piccoli sorrisi” e rappresenta un gesto di vicinanza da parte della struttura commissariale nei confronti dei più piccoli. Nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 dicembre tutti i bambini in carico alle Usca territoriali di Messina potranno ricevere dolci tipici del periodo natalizio dagli operatori, mentre raggiungeranno il Palarescifina per i tamponi drive-in.

Si tratta di un’iniziativa che ha l’obiettivo di «regalare un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli che si trovano ad affrontare una peculiare condizione psicologica ed emotiva determinata dall’essere sottoposti a quarantena o isolamento a causa del contagio covid» come spiegano dall’Ufficio Covid.

«Un modo – continuano – per dimostrare la vicinanza dell’Asp e dell’Ufficio covid alle famiglie che saranno costrette a trascorrere le festività in maniera inusuale, lontani dagli affetti più cari».

Da questo dicembre, il Palarescifina di Messina non è più adibito alle vaccinazioni anti-Covid. Inizialmente aperto come hub vaccinale, oggi viene utilizzato solo per il servizio di tamponi drive in per le scuole e i test di verifica.

