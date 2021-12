Tamburi e cornamuse, il bus natalizio di ATM fa tappa nella zona Nord di Messina

Prosegue il tour di Messina del Babbo Natale e degli elfi di ATM, a bordo del bus ecologico vestito a festa dall’Azienda per il Trasporto Pubblico locale della città dello Stretto. Il mezzo porterà per le strade e le piazze dei villaggi e del centro città divertimento per grandi e bambini, accompagnato dal suono elle cornamuse.

Oltre all’albero di Natale di piazza Cairoli e agli sconti speciali natalizi previsti dalla Christmas Card, ATM Spa ha deciso di donare alla città anche un po’ di intrattenimento, soprattutto per i più piccoli. Uno dei bus ecologici dell’Azienda è stato infatti addobbato e riempito di lucine e decorazioni per poi girare per la città.

Dopo aver fatto il giro della zona Sud di Messina, passando per Santa Margherita, Briga, Pezzolo, Galati Marina, Mili Marina, Mili San Pietro, Mili San Marco, Tremestieri e Larderia; per poi riprendere il suo viaggio a Acqualadroni, Spartà, San Saba, Ortoliuzzo, Gesso, Salice, Castanea e Masse; il bus ecologico natalizio di ATM sarà oggi – lunedì 27 dicembre – nella zona Nord, per poi andare verso il centro. Queste le tappe che seguirà nel corso della giornata: Torre Faro, Ganzirri, Ospedale Papardo, Faro Superiore, Curcuraci, Annunziata, Litoranea, San Licandro, Giostra, San Michele, per concludere a Piazza Duomo e Piazza Municipio.

