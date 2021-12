Sconti per parcheggi e bus ATM: per Natale a Messina arriva la Christmas Card

Anche l’ATM Messina vuole fare un regalo ai messinesi per il Natale 2021: la Christmas Card, la carta speciale permetterà di avere sconti per parcheggi e bus ma non solo. Infatti, il parcheggio Zaera sarà gratis per tutti. Grazie alla promozione dell’ATM, l’abbonamento a bus e tram, con incluso il parcheggio al terminal Cavallotti e i parcheggi di interscambio Gazzi e Annunziata, costeranno 25 euro per tutto il periodo natalizio.

«Il parcheggio Zaera – fa sapere ATM – sarà gratuito per tutta la cittadinanza, sempre in questo periodo, per promuoverne l’uso durante le festività e incentivare l’utilizzo del tram e dei bus per raggiungere il centro cittadino. Questo speciale sconto permette un risparmio di 10 euro sull’abbonamento mensile tradizionale con in più i parcheggi in omaggio e un risparmio totale complessivo di oltre 100 euro».

Gli sconti di ATM per Natale

Per poter festeggiare il Natale e il nuovo anno che si avvicina, l’Azienda Trasporti di Messina ha pensato di realizzare la Christmas Card, un abbonamento speciale dedicato alle festività natalizie, per incentivare l’uso dei mezzi pubblici ed evitare così di rimanere imbottigliati nel traffico. L’abbonamento speciale di ATM Messina – valido dal 15 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 – permetterà di avere sconti speciali per bus e tram. Costerà 25 euro e permetterà a tutti di:

viaggiare su tutte le linee di bus e tram ,

, parcheggiare senza limiti di orario al Terminal Cavallotti e nei parcheggi di interscambio Annunziata e Gazzi ,

e nei di interscambio e , lasciare la macchina al parcheggio Zaera che sarà gratis per tutto il periodo della promozione.

