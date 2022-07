Stretto Pride Messina: il Comune si “veste” di arcobaleno

Settimana di preparativi per la seconda edizione dello Stretto Pride Messina, in programma sabato 23 luglio; anche Palazzo Zanca, infatti, indosserà i colori dell’arcobaleno, esponendo sulla balconata centrale il drappo simbolo della comunità LGBTQ+.

«L’Amministrazione – si legge nella nota – vuole manifestare la volontà di proseguire il percorso già avviato verso la realizzazione di una società che garantisca la parità dei diritti, l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e di pregiudizi». Già anche l’Università di Messina ha manifestato la propria adesione all’iniziativa.

Aspettando lo Stretto Pride Messina

E in effetti sono ancora diversi i pregiudizi sul corteo che sfilerà in città, promosso dall’Arcigay e OMD, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana. Leggendo alcuni commenti finiti sul nostro canale social possiamo renderci conto che siamo ancora molto distanti dal poter dire di essere persone libere:

Loading... ×

Ma come ci ha detto il Presidente dell’Arcigay Makwan di Messina Rosario Duca, in una doppia intervista che potrete vedere tra pochissimo: «il Pride non è una festa, è un momento di rivendicazione per i diritti di tutti».

Il percorso dello Stretto Pride Messina

«Il claim dell’edizione 2022 “Un Mare di Pace” – ha detto l’assessore alle Pari Opportunità, Liana Cannata – intende veicolare sia un momento di sensibilizzazione e di riflessione per la pace nel mondo che ribadire il rispetto delle diversità e del contrasto ad ogni forma di odio e di violenza attraverso la realizzazione di iniziative ed azioni congiunte con l’obiettivo di dare il nostro contributo per una società maggiormente inclusiva e basata sul rispetto per il prossimo». Il raduno dello Stretto Pride Messina è in previsto alle 16:30 a Piazza Antonello. Qui tutto il percorso della manifestazione.

(6)