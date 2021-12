Stretta dalla Prefettura per Natale: controlli serrati su green pass e assembramenti a Messina

Controlli interforze serrati su green pass, mascherine e assembramenti a Messina tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022: questo quanto previsto dal Prefetto Cosima Di Stani a seguito di un vertice svoltosi in mattinata per stabilire le misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 durante le ormai prossime festività natalizie.

Presenti all’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi in Prefettura, anche i rappresentanti delle categorie economico-produttive e quelli del trasporto pubblico. Ulteriori interlocuzioni sono state effettuate con i vettori marittimi dello Stretto di Messina (i quali proprio da lunedì dovranno, insieme ai colleghi del trasporto pubblico, chiedere il green pass ai viaggiatori).

I rappresentanti delle categorie commerciali, così come i gestori dei servizi di trasporto sono stati sollecitati ad attivare controlli attenti sul possesso della certificazione verde da parte dell’utenza. Sono stati disposti, inoltre, controlli a campione quotidiani sia a Messina che in provincia da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dell’Esercito Italiano le cui attività saranno integrate dalle Polizie Locali e Metropolitana e dal Corpo Forestale Regionale.

I controlli su green pass, mascherine e assembramenti, precisano dalla Prefettura, «saranno serrati ed investiranno le attività commerciali e ricreative, il trasporto pubblico – terrestre e marittimo – gli eventi all’aperto organizzati in occasione delle festività natalizie».

Le violazioni saranno sanzionate ai sensi dell’art. 4 D.L. 25.3.2020 n. 19, convertito in legge 22.5.2020 n. 35, che prevede il pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro e la possibilità, dopo due violazioni – commesse in date diverse – della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

