Street Food Fest 2022, anche Birra Messina alla kermesse di piazza Cairoli

Anche Birra Messina partecipa allo Street Food Fest 2022, di cui è main sponsor: al villaggio gastronomico di piazza Cairoli, tra il 13 e il 16 ottobre sarà possibile gustare la Cristalli di Sale e la Birra dello Stretto Non Filtrata. Si comincia quindi stasera per la kermesse dedicata al cibo da strada più attesa della stagione.

Alle 18.00 di oggi il taglio del nastro per il Messina Street Food Fest che torna dopo lo stop imposto dalla pandemia per una nuova edizione all’insegna del gusto. Tema di quest’anno è il fico d’india. Tra i main sponsor ci sarà, ancora una volta, Birra Messina, che metterà “sul tavolo” la Birra Messina Cristalli di Sale, una lager di puro malto 5 gradi alcol con l’aggiunta di un pizzico di cristalli di sale di Trapani, e la Birra dello Stretto Non Filtrata, una lager 5 gradi alcol dal colore giallo oro con un gusto persistente ma morbido al palato prodotta dalla Cooperativa Birrificio Messina.

Ricordiamo che Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto, di proprietà di aziende diverse, sono partner dal 2019 con l’obiettivo condiviso di portare la sicilianità in tutta la Penisola. Birra Messina è nata a Messina nel 1923 e viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via Bonino. Birra Messina Cristalli di Sale è una lager prodotta con sale delle saline di Trapani. L’accordo tra Heineken e i 15 soci della Cooperativa prevede sia la produzione della ricetta Birra Messina Cristalli di Sale, per la massima quantità compatibile con la capacità produttiva del birrificio partner, sia la distribuzione delle birre attualmente prodotte dalla Cooperativa attraverso la rete commerciale del gruppo Heineken.

Per scoprire tutto il programma dell’evento, dagli show cooking ai concerti, passando per gli stand del villaggio del gusto, è possibile consultare la guida completa al Messina Street Food Festival 2022.

(25)