Start Cup 2020, selezionate due idee UniMe: Air Factories e IBMTech

Si è appena conclusa a Palermo la tappa della Start Cup Sicilia 2020, vinta dal progetto “Hermes” di Autonoma. Per il Premio Nazionale per l’innovazione – previsto a novembre online – sono state selezionate anche due idee imprenditoriali proposte dall’Università di Messina (UniMe): Air Factories e IBMTech.

Le due idee imprenditoriali si erano già classificate al primo e secondo posto per la Start Cup Unime 2020. La competizione finale prevede la partecipazione di tutte le migliori idee innovative provenienti da tutte le Start Cup Italiane.

L’Università di Messina al Premio Nazionale Start Cup 2020

Sono due le idee dell’Università di Messina selezionate per partecipare al Premio Nazionale per l’innovazione Start Cup 2020 che si terrà a Bologna (ma in streaming) il 30 novembre e il 4 dicembre.

Air Factories : il team composto dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, Innesta, SmartMe.io e Neutral ha realizzato – durante la prima fase dell’emergenza Covid-19 – una vera e propria fabbrica digitale per mettere in contatto strutture ospedaliere e aziende per realizzare componenti e prototipi utili per fronteggiare il virus. Per esempio, valvole, connettori e visiere protettive.

: il team composto dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, Innesta, SmartMe.io e Neutral ha realizzato – durante la prima fase dell’emergenza Covid-19 – una vera e propria fabbrica digitale per mettere in contatto strutture ospedaliere e aziende per realizzare componenti e prototipi utili per fronteggiare il virus. Per esempio, valvole, connettori e visiere protettive. IBMTech: il team ha lavorato sulle bio e nano-tecnologie finalizzate alla messa a punto di processi industriali per i materiali della protesica, di kit per l’infettivologia protesica, di molecole nutraceutiche coadiuvanti il trattamento delle infezioni protesiche, nonché di metodi analitici avanzati per l’early diagnosis delle patologie protesiche con particolare riferimento alle infezioni.

Cos’è il Premio Nazionale per l’Innovazione?

Il Premio Nazionale per l’Innovazione è la più importante competizione per startup d’Italia. Si contendono la finale del PNI le startup vincitrici delle quattordici Start Cup, ovvero le business plan competition regionali collegate alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici associati a PNICube.

​Obiettivo del Premio Nazionale per l’Innovazione è sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e promuovere lo sviluppo economico dei territori delle competizioni locali. Inoltre, il PNI mira a diffondere la cultura d’impresa in ambito accademico e a favorire il rapporto tra i ricercatori, il mondo dell’impresa e della finanza.

