Messina. Partito lo Sportello Sociale telefonico e telematico della V Municipalità

Sentite l’esigenza di parlare con qualcuno? Non temete, è stato avviato lo Sportello Sociale in via telefonica e telematica della V Municipalità. Pedagogisti, mediatori culturali, psicologi, assistenti sociali e mediatori familiari dell‘AIMEF vi supportano in questo periodo difficile.

La reclusione forzata, le notizie dei contagi, il male invisibile del coronavirus, la distanza dagli affetti e la perdita degli abitudini possono provocare momenti di fragilità. Per superare questo particolare momento, la V Municipalità ha attivato uno Sportello Sociale Multidisciplinare con una squadra di professionisti a supporto della comunità messinese.

A comunicarlo sono il Consigliere della V Municipalità Franco Laimo (Presidente della Commissione Politiche Sociali), la Consigliera Lorena Fulco (Vice Presidente Commissione Politiche Sociali) ed il Coordinatore dello stesso Sportello Francesco Mucciardi ex consigliere della V circoscrizione, assieme a tutta l’equipe di professionisti.

Non siamo soli

In seguito alle misure di contenimento per limitare il contagio da coronavirus, anche lo Sportello Sociale Multidisciplinare della V Municipalità di Villa Lina è stato chiuso al pubblico ma da alcune settimane è stato garantito un supporto ai cittadini messinesi da un equipe di professionisti.

Come utilizzare il servizio?

Per poter usufruire dei servizi dello Sportello Sociale è possibile chiamare ogni lunedì al 347 7105024, fissare un appuntamento telefonico. Dopo esservi accordati, verrete chiamati da un esperto che darà il supporto giusto in base alla vostra esigenza. Il servizio è totalmente gratuito.

I servizi dedicati a tutti:

servizio di consulenza psicologica

supporto pedagogico

assistenza sociale

servizio informativo sulla mediazione familiare

mediazione culturale

Insieme a questo, video di supporto sulle pagine social dei professionisti.

(28)