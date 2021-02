Sospeso il pagamento nella ZTL, fino al 31 marzo parcheggi gratis a Messina

Da oggi tornano i parcheggi gratis a Messina nella ZTL. Fino al 31 marzo la sosta sarà gratuita nelle strisce blu e nei parcheggi di interscambio. La conferma ufficiale arriva proprio da ATM Spa che ha appena pubblicato il seguente avviso: «Si rende noto che da oggi 11.02.2021, giusta comunicazione inviata in pari data dal competente Servizio Mobilità del Comune di Messina prot. 37971 recante <Deliberazione di Giunta comunale n. 63/2021 – Sospensione pagamento sosta nella z.t.l., nei parcheggi di interscambio ed in quelli denominati “Fosso”, “Zaera sud” e “Cavallotti”>, il pagamento della sosta è sospeso fino a tutto il prossimo 31.03.2021».

Da oggi, quindi, i parcheggi a pagamento del centro di Messina tornano gratis. Lo ha stabilito una delibera di Giunta approvata ieri e che prevede, oltre allo stop dei pagamenti nelle “normali” strisce blu, la sosta gratuita anche nei parcheggi“La Farina”, “Zaera Sud” e “Cavallotti”.

Obiettivo della delibera, si legge nel documento, è duplice: da un lato disincentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale per limitare il diffondersi del contagio da covid-19, dall’altro aiutare le attività commerciali cittadine, rendendo più agevole (ed economico) per eventuali clienti recarsi nei negozi e nei locali.

Il ritorno della ZTL gratuita a Messina, però, si traduce in mancati guadagni per ATM, derivanti dalla vendita dei gratta e sosta e dei biglietti di bus e tram. A fronte, dei minori introiti previsti per le casse di ATM Spa Messina, è stato previsto lo stanziamento di 120.345,00 euro con «le somme allo scopo appostate al Cap. 22006/65 del Bilancio comunale anno 2021».

