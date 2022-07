Sondaggio Il Sole 24 ore sui Governatori: chi è il più amato dagli italiani

Anche quest’anno è uscito per Il Sole 24 ore il “Governance Poll 2022“, sondaggio che rileva gli indici di gradimento su Governatori e Sindaci delle diverse regioni d’Italia. Il Governance Poll 2022 ha preso in considerazione 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta.

I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 ovviamente non rientrano nella classifica. Le interviste sono state effettuate da marzo a giugno 2022, la numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti, in ogni comune di 600 elettori, disaggregati per sesso, età e area di residenza.

Indice di gradimento Governatori

Secondo il sondaggio, realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, per conto de Il Sole 24 ore, il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci è al settimo posto, salendo di 10 punti rispetto al sondaggio precedente. Posizione, quella di Musumeci, condivisa con il Presidente della Lombardia Attilio Fontana. Entrambi conquistano un 50% del consenso: sia in Sicilia sia in Lombardia si voterà per il rinnovo della Presidenza della Regione.

Al primo posto, invece, c’è ancora Luca Zaia, Presidente del Veneto con il 70% dei consensi, seguito da Massimo Fedriga, Governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 68% e Stefano Bonaccini Presidente dell’Emilia Romagna che perde una posizione, conquistando il 65% dei consensi.

Il Sindaco più amato, invece, è Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia che raggiunge quota 65% di gradimento, secondo il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti (64%) e Antonio De Caro, Sindaco di Bari (62%).

(96)