Sicilia. “Proteggi te e i nonni”: vaccino senza prenotazione per over 80 e accompagnatori

La Regione lancia la campagna “Proteggi te e i nonni”, indirizzata agli over 80 e ai loro accompagnatori maggiorenni, non necessariamente legati da un vincolo di parentela: presentandosi negli hub provinciali della Sicilia tra venerdì 21 a domenica 23 maggio potranno ricevere il vaccino anti-covid senza prenotazione.

Dopo l’avvio delle prenotazioni per gli over 40 e i relativi “open day”, la Regione Siciliana presenta una nuova iniziativa finalizzata a dare maggiore slancio alla campagna vaccinale sull’Isola. In sostanza, gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) potranno presentarsi con loro negli hub provinciali della Sicilia, senza prenotazione, per ricevere il vaccino contro il covid. A loro sarà dedicata una corsia riservata, per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori, specificano dalla Regione, saranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale (vale a dire AstraZeneca o Johnson & Johnson).

Nel frattempo, per i piccoli comuni della provincia di Messina è partita una nuova iniziativa “on the road”. Un camper “anti-covid” girerà tra i paesini del messinese per portare il vaccino praticamente sotto casa dei loro residenti. La prima tappa di questa nuova campagna si è svolta ieri, martedì 18 maggio, a Roccafiorita. L’elenco dei territori interessati è disponibile a questo link.

