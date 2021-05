Sicilia, vaccino AstraZeneca senza prenotazione per gli over 40 (per 3 giorni)

Tre nuovi “open day” in Sicilia dedicati ad AstraZeneca: da domani, martedì 18 maggio, gli over 40 potranno richiedere la somministrazione del vaccino anglo-svedese senza prenotazione presso gli hub di tutta l’Isola. L’iniziativa parte quasi in contemporanea con l’avvio delle prenotazioni per una nuova fascia d’età e punta a dare ulteriore slancio alla campagna vaccinale.

Martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 maggio a Messina e nel resto della Sicilia sarà possibile, per chi ha più di 40 anni, vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca. L’iniziativa del Governo Musumeci, spiegano dalla Regione Siciliana, «punta all’immunizzazione della maggior parte di persone che, volontariamente, accettano di avere somministrato il siero anglo-svedese».

Da oggi, lunedì 17 maggio, inoltre, sono aperte le prenotazioni in Sicilia per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus a chi ha dai 40 ai 49 anni (a partire dai nati nel 1981). È possibile registrarsi online attraverso la piattaforma regionale, tramite call center oppure inviando un sms a Poste Italiane. In tutti e tre i casi, basta avere con sé a tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi. Sono sospesi, invece, gli open day dedicati a Pfizer e Moderna per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni programmate nel corso di questa settimana.

