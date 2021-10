Autostrade A18 e A20 gratis: oggi il pedaggio non si paga a causa del maltempo

Libero passaggio in tutti i caselli delle autostrade A18 ed A20, che per la giornata di oggi, venerdì 29 ottobre, saranno gratis a causa del maltempo che si sta riversando in queste ore sulla Sicilia. A comunicarlo, con una nota, il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS).

Come previsto, è arrivata in mattinata anche a Messina la pioggia che nelle ultime ore ha interessato buona parte della Sicilia Orientale. Viste le avverse condizioni meteorologiche, il Consorzio Autostrade Siciliane, che gestisce la rete dell’Isola, ha deciso di non far pagare il pedaggio ai propri clienti, che potranno quindi passare liberamente dai caselli per tutta la giornata.

Aggiornamenti dal CAS anche per quel che riguarda, nello specifico, l’autostrada A18 Messina-Catania, chiusa nei giorni scorsi – da Roccalumera a Tremestieri – a seguito della caduta di un grosso masso all’altezza di Scaletta Zanclea. Stamattina, infatti, gli operatori del CAS hanno iniziato i lavori di posizionamento della segnaletica verticale in occasione della prossima riapertura. La tratta riaprirà infatti in mattinata, con un certo anticipo rispetto ai 10 giorni previsti inizialmente, ma a doppio senso di circolazione. Nel frattempo, proseguiranno i lavori di messa in sicurezza.

