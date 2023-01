Sicilia, al via il casting per il nuovo corto del messinese Giovanni Giuffrè: tutte le info

Già alla regia di “Tempo di vita”, attualmente distribuito nel portale Rai Cinema Channel ed in concorso alla 68esima edizione dei David di Donatello, il giovane attore e regista messinese Giovanni Giuffrè lancia i casting, in Sicilia, per il suo secondo cortometraggio. Vediamo quali sono le figure richieste e come partecipare.

Così come “Tempo di vita” – film girato a Messina di cui vi abbiamo parlato qui –, il nuovo corto di Giovanni Giuffrè tratterà una tematica a sfondo sociale di forte attualità. Il nuovo progetto è appena iniziato e il giovane regista è alla ricerca di attori e attrici, di diverse fasce d’età.

In particolare, si ricercano le seguenti figure:

Donna età scenica compresa tra 40-50 anni (mamma del protagonista);

Uomo età scenica compresa tra 40-50 anni (papà del protagonista);

Ragazza età scenica 18-25 anni;

Comparse ambo i sessi età scenica compresa tra 18-35 anni.

La prima fase della selezione verterà sul materiale artistico inviato, dopodiché i candidati che supereranno questa prima prova saranno contattati per un provino su parte. Si preferiscono candidati con appoggio o residenza in Sicilia, ancora meglio se su Messina. I ruoli principali, spiegano dalla produzione, saranno regolarmente retribuiti.

Per maggiori informazioni o per candidarsi occorre inviare materiale artistico (foto, curriculum ed eventuale self-tape) al seguente indirizzo e-mail: casting2021pov@gmail.com. Le e-mail dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali es: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

(12)